Daniel Ricciardo regresa a Fórmula 1 con Alpha Tauri y asegura que no le asusta nada

Daniel Ricciardo fue bienvenido por su nueva escudería AlphaTauri en la fábrica del equipo en Faenza, luego de que se confirmó que sustituirá a Nyck de Vries en la Fórmula 1. Después de dar a conocer que el australiano regresará a los circuitos, se mostraba ilusionado a pesar de las dificultades que pueda tener con su monoplaza.

“Estoy entusiasmado, es un reto sin duda entrar e intentar empezar de cero, pero también siento que he pasado por muchas cosas en los últimos años y que no me asusta nada de lo que se me ponga por delante. Soy consciente de que el coche va a tener sus limitaciones. Puede que no tenga tanto agarre como el Red Bull que piloté hace unos días, pero si se siente relativamente equilibrado, es algo con lo que puedo trabajar“, contó en una entrevista para el canal de YouTube de la Fórmula 1.

Asimismo, Daniel confesó que la llamada de Helmut Marko fue antes de lo que él se hubiera imaginado; sin embargo, afirmó que llegó en el momento idóneo para que renaciera su deseo de volver a las competiciones.

“Al estar de vuelta en esta familia [Red Bull], me siento como si estuviera pasando por todo de nuevo y estas son las llamadas que solía recibir. Así que no había duda de que iba a decir que sí. Era solo la realidad de OK, va a suceder muy pronto. He formado parte de la familia Red Bull durante mucho tiempo. Y sé que estas cosas pueden pasar. Así que aunque estaba seguro de que me tomaría un tiempo libre este año, en el fondo de mi mente sabía que tal vez recibiría una llamada”, señaló.

Daniel Ricciardo, ganó ocho veces grandes premios, regresa a su hogar espiritual para la temporada 2023, asumiendo el papel de Tercer piloto en Oracle Red Bull Racing.

