Checo Pérez: Daniel Ricciardo no descarta ocupar el lugar del mexicano en Red Bull

Sergio Pérez sigue con un mal paso en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull ha tenido dos meses complicados al quedar fuera de la Q3 en cinco carreras consecutivas lo que lo ha alejado del campeonato. Tras este mal paso las especulaciones sobre un posible reemplazo han comenzado a crecer.

Ahora con la parte de la temporada donde empiezan a haber rumores con respecto al posible cambio de pilotos en las escuderías. Uno de los cambios llamativos sería el de Daniel Ricciardo a ocupar el puesto de Nyck De Vries en AlphaTauri, sin embargo, el australiano sólo tomaría el asiento si le garantiza regresar a Red Bull.

“Sigo con la mente abierta (sobre la posibilidad de llegar a Alpha Tauri). Si es como ‘firmas un acuerdo de tres años y es el único lugar en el que vas a estar’ entonces no, tal vez ese no sea el acuerdo que buscaría. Pero si existe la posibilidad de estar obviamente aquí (en Red Bull). La verdad es que aquí es donde quiero estar. No voy a andar con rodeos”.

De momento Ricciardo es el tercer piloto de Red Bull por detrás de Max Verstappen y Sergio Pérez, pero tras la baja del mexicano, algunos medio ya piden el cambio. A pesar de esto, Ricciardo no está en urgencia de regresar y piensa en el camino largo, primero en AlphaTauri, para después tomar el asiento de Checo.

“Si eso crea un camino para volver aquí, entonces sí es algo que miraría porque en última instancia este es el lugar al que quiero volver” aseguró en entrevista para Crash.net.

