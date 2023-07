Checo Pérez tras el GP de Silverstone: "Tenemos que mejorar en los sábados"

Pese a la estupenda remontada que realizó Sergio Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña, el mexicano no tuvo toda la suerte de su lado, ya que si esto se hubiese presentado, habría podido terminar en un mejor lugar.

Checo arrancó desde la posición 15 de la parrilla de salida y concluyó en el sexto puesto, aunque el piloto de Red Bull cree que pudo haber aspirado a más.

“Tardé mucho en remontar, en un inicio de carrera usé mis neumáticos bastante y pienso que eso vino a perjudicar. Tuve una muy buena salida, pero luego (Esteban) Ocon, no me dio espacio y me tuve que salir de la pista. Luego una pena porque el safety car salió tres o cuatro vueltas justo cuando paré y también nos vino a perjudicar. La peleas con Carlos (Sainz) y Fernando (Alonso) que traía neumáticos más nuevos que los míos y pudimos recuperar un poco, pero no nos salió nada el día de hoy en términos de suerte”, declaró el mexicano al final de la carrera.

El tapatío aceptó que durante las carreras ha tenido buenas actuaciones que le han permitido remontar posiciones y terminar entre los mejores 10 o mejor, pero lo que tiene que resolver son las actuaciones en las tandas de clasificación.

“Lo importante es que tenemos ritmo los domingos, pero tenemos que solucionar los sábados, al auto es muy sensible, me está costando más porque el ritmo ahí está y se demuestra los domingos, el auto es muy sensible, cambia el viento y lo sientes, lo mismo pasa con la temperatura de los neumáticos”, destacó.

Pérez dijo que desde este lunes tendrá sesión de simulador, para enmendar los errores de los viernes y sábados y tener una mejor actuación para las siguientes carreras.

“Mañana mismo estoy trabajando con equipo. Tenemos una idea de lo que está pasando los sábados, pero siempre son factores muy pequeños”, contó.

