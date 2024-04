Daniel Ricciardo sobre comentarios negativos: 'No son distracción'

Red Bull optó retener a Ricciardo en el equipo de Faenza para 2024 en lugar de irse por Liam Lawson, que demostró su valía cuando los sustituyó en cinco grandes premios la temporada pasada tras una lesión del australiano.

Sin embargo, en las primeras carreras de esta nueva temporada, Ricciardo se ha visto opacado por su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, quien ha pasado dos veces a la Q3 y terminó octavo en Melbourne.

Por su parte, a Ricciardo, le ha costado tomar velocidad, y empezó su carrera de casa en 18ª posición después de perder su vuelta más rápida por una infracción de los límites de la pista. Ha terminado los tres primeros eventos en las posiciones 13, 16 y 12.

Algunos medios de comunicación han sugerido que Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha dado a Ricciardo dos carreras más para demostrar su valía o arriesgarse a perder su asiento en favor de Lawson, aunque el austriaco ha negado las especulaciones.

Ricciardo insiste en que no presta atención a ese tipo de comentarios: "Llegué a este fin de semana, de verdad, honestamente, creyendo en el fondo que íbamos a tener un fin de semana muy, muy bueno", dijo en Australia.

"En cuanto al ruido, la gente me dice en los medios de comunicación: 'Ah, lo que ha dicho fulanito'.

"Obviamente, no es por faltarles al respeto, pero sé que estoy en este pequeño tipo de proceso o viaje en este momento. Y sólo necesito centrarme en mí mismo. Y creo que si dejo que entre el ruido, me va a distraer del camino en el que estoy. No he dejado que ninguna de esas cosas negativas se cuele".

