Escándalo de Christian Horner dentro de Red Bull sí saldrá en Drive to survive en Netflix

El escándalo de Christian Horner en Red Bull sigue dando de qué hablar, pues a pesar de que el director ya fue absuelto por la propia escudería de todas las acusaciones de acoso que le hizo una trabajadora de la empresa, el caso vuelve a estar en boca de todos gracias a la serie Drive to survive.

Esta será la sexta temporada de Drive to survive y de acuerdo a declaraciones de James Gay-Rees quien es el productor ejecutivo de la serie, en esta temporada si se va a hablar sobre el escándalo de Christian Horner a pesar de lo delicado que fue el tema interno en Red Bull.

“Sí, tendremos que referirnos a ello de alguna forma. Y todo el mundo quiere que la historia se cuente de una determinada manera, así que hay que trazar la línea para contentar a todo el mundo -a nosotros y a Netflix- para que podamos dormir por la noche con las decisiones que hemos tomado”, declaró el productor de la serie.

De igual forma el productor de Netflix mencionó que ha hablado con el propio Christian Horner sobre el tema y a pesar de que declaró que el tema se va a tocar con bastante cautela, Horner lo culpó de todo lo que está sucediendo en torno al escándalo.

“Tiene que haber un equilibrio. Creo que Horner está bien por el momento, pero no creo que esté todo resuelto todavía. Todo depende de cómo evolucione el caso. No sé lo que hay detrás y, francamente, no tengo una opinión al respecto, pero no le desearía a nadie lo que ha pasado, hablé con él y Christian me dijo 'todo es culpa tuya'”, concluyó.