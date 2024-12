El emotivo video de la F1 para Checo Pérez tras su salida de Red Bull

Sergio Pérez vivió su última temporada como piloto de Red Bull y dejó un gran legado con 90 Grandes Premios disputados, 29 podios y cinco victorias. Ante ello, la Fórmula 1 le rindió homenaje con un emotivo video.

Mediante redes sociales, la Fórmula 1 publicó un extenso video con los mejores momentos de 'Checo' Pérez durante su paso por la escudería austriaca, donde destacan sus victorias y sus movimientos de defensa en la pista.

Entre otros momentos destacados, la Fórmula 1 incluyó el triunfo del tapatío en el GP de Azerbaiyán 2021, en lo que fue la primera temporada de Pérez con Red Bull. Además, fue la segunda victoria en su carrera dentro de la F1.

"This is us! ¡Vamos!", una de las frases más icónicas de Pérez en la Fórmula 1, misma que dijo tras ganar el Gran Premio de Mónaco 2022, uno de los máximos logros en su carrera con Red Bull.

El video finalizó con 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México 2021, donde por primera vez, un piloto nacional se subió al podio del circuito del Autodrómo Hermanos Rodríguez.

