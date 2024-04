El enojo de Checo Pérez con Alex Albon en China: "¿Qué ca*** está haciendo?"

Sergio 'Checo' Pérez logró su segunda fila en la parrilla esta temporada, tras finalizar P2 en la clasificación del Gran Premio de China. Sin embargo, no fue tan sencillo para el mexicano, que tuvo problemas en la Q1.

En su primera vuelta, el piloto de Red Bull tuvo que abortar el intento, pues en la salida de la recta se topó con Alex Albon en la curva. El tapatío tuvo que frenar y no ocultó su enojo contra el tailandés, que por su parte trató de justificarse.

"¡Qué carajo fue eso! ¿Qué está haciendo ahí?", expoltó Pérez Mendoza por medio de la radio del equipo.

Mientras que el piloto de Williams trató de justificarse. "Me salí de su camino lo más que pude; no había manera de que pudiera quitarme de su camino mucho más", dijo Albon, quien se quedó sin sanción, luego de que la FIA consideró que no fue una acción que ameritara penalización.

¡AAGUAAAAS! Checo Pérez se quejó de la confusión que generó Albon durante la vuelta de Checo. ¡Quedó como bloqueo en la pista! #F1xFSMX pic.twitter.com/G5vaA9A4vw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 20, 2024

Al final, el tailandés quedó en la P14 mientras que Checo, aunque superó por muy poco la Q1, quedó segundo detrás de Max Verstappen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISTIAN HORNER Y HELMUT MARKO VEN A CHECO PÉREZ RENOVANDO EN RED BULL: 'TODO ESTÁ A SU FAVOR'