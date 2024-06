Excampeón de Fórmula 1: "Que Red Bull se concentre en Checo Pérez"

En el Gran Premio de Canadá representó el segundo DNF consecutivo para Sergio 'Checo' Pérez en la actual temporada de Fórmula 1. El tapatío además tiene tres carreras al hilo sin llegar a la Q3, por lo que Max Verstappen ha tenido que mantenerse en las primeras posiciones solo y defenderse contra los ataques de McLaren y Ferrari.

Al respecto, el expiloto Damon Hill consideró que Red Bull tiene que dejar de lado al neerlandés por un momento y concentrar los esfuerzos para que Pérez Mendoza salga adelante. "De verdad no deberían preocuparse por Verstappen, él lo tiene cubierto. Necesitan agruparse y todos ayudar a Checo", declaró el británico en el pódcast de Sky Sports.

El campeón del mundo en 1996 con Williams enfatizó que darle el apoyo al mexicano, además de que es importante para el piloto, es clave para el Campeonato de constructores. "Necesitan asegurarse de que suba en la parrilla y también será valioso para Max", y consideró que en Mónaco y Canadá, fue algo más que la mala suerte lo que afectó a Checo Pérez.

"La toma de decisiones, tal vez, es parte de eso. Asegurarse de que tenga una vuelta limpia en la clasificación; asegurarse de que tenga las gomas adecuadas en el momento adecuado. Y asegurarse de que pueda dar lo mejor de lo que tiene, porque no ha podido hacerlo por la razón que sea malas decisiones, mal tiempo. No puede ser todo mala suerte; puedes ser desafortunado en ocasiones, no todo el tiempo", finalizó.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Checo Pérez en 2024?

Después del abandono en el Circuito de Gilles-Villeneuve, el siguiente compromiso para el mexicano será el Gran Premio de España, en el cual finalizó en el cuarto lugar el año pasado tras largar desde la P11. Pérez Mendoza recibirá una penalización de tres lugares en la parrilla en Barcelona por conducción peligrosa en Canadá, por lo que tendrá que corregir sus errores en la qualy para lograr una buena posición y que la sanción no pese tanto.

