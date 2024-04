F1: Fechas, horarios y dónde ver el Gran Premio de Japón

El Gran Premio de Japón se adelantó este año en el calendario de Fórmula 1 y tras una emocionante carrera en Melbourne, se espera que la tensión se repita este fin de semana. El Circuito de Suzuka siempre es un escenario en donde se dan grandes batallas y en el cual las condiciones climáticas condicionan las estrategias.

Luego de hacer el doblete en el Gran Premio de Australia, Ferrari tratará de repetir un resultado para superar a Red Bull en el Campeonato de Constructores. Mientras que los de Milton Keynes buscarán retomar el triunfo de la victoria con Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez, quien buscará revancha tras lo ocurrido en territorio nipón el año pasado.

El mexicano sufrió un abandono tras un fuerte choque con Kevin Magnussen, además de una sanción de dos puntos en la Superlicencia. Suzuka no es un escenario sencillo para Pérez Mendoza, que en once ocasiones que corrió ahí solo en una -2022- subió al podio. Ahora Checo tendrá que tener un gran fin de semana para no perder más posiciones con Charles Leclerc, que le superó en el Campeonato de pilotos en Melbourne. De igual forma, el de Jalisco deberá cuidarse de Carlos Sainz, quien se ha mostrado fuerte en este inicio de temporada y lo confirmó con la victoria en Australia.

Verstappen, Fernando Alonso, Valterri Bottas y Lewis Hamilton llegan como los pilotos de la actual parrilla que han ganado el Gran Premio de Japón. El neerlandés lo hizo en los dos últimos años y previo, antes de que la carrera saliera del calendario por la pandemia, Bottas se llevó la edición de 2019. En cuanto al asturiano, también ganó dos veces en Suzuka (2006 y 2008).

Por su parte, Hamilton tiene cinco triunfos en Japón (2007, 2014, 2015, 2017 y 2018) y es el segundo piloto que más ha ganado, a uno de Michael Schumacher. Sin embargo, por el nivel mostrado de Mercedes en lo que va de la temporada, y tras el abandono por fallas en el W15 hace dos semanas en el Circuito de Albert Park, parece difícil que el británico empate al alemán este año.

Horarios y transmisión del Gran Premio de Japón (Tiempo del centro de México)

PRÁCTICAS LIBRES 1

Fecha: Jueves 4 de abril de 2024

Horario 20:30 - 21:30 horas

Transmisión: Fox Sports / F1 TV

PRÁCTICAS LIBRES 2

Fecha: Viernes 5 de abril de 2024

Horario 00:00 - 01:00 horas

Transmisión: Fox Sports / F1 TV

PRÁCTICAS LIBRES 3

Fecha: Viernes 5 de abril de 2024

Horario 20:30 - 21:30 horas

Transmisión: Fox Sports / F1 TV

CLASIFICACIÓN

Fecha: Sábado 6 de abril de 2024

Horario 00:00 - 01:00 horas

Transmisión: Fox Sports / F1 TV

CARRERA

Fecha: Sábado 6 de abril de 2024

Horario 23:00 horas

Transmisión: Fox Sports / F1 TV

