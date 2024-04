Charles Leclerc asegura que el rendimiento de Sainz lo obliga a ser mejor en Ferrari

El gran arranque que la escudería de Maranello ha tenido en la campaña 2024 es, en gran parte, gracias a los buenos resultados de Carlos Sainz, compañero de Charles Leclerc y que, para la 2025, no tiene un asiento asegurado en la parrilla de la Fórmula 1.

En la previa al Gran Premio de Japón, donde Ferrari quiere seguir acercándose a los Red Bull, Charles Leclerc habló sobre el gran rendimiento de Carlos Sainz y de como ha influido en el piloto monegasco, sabiendo que no serán compañeros una vez que concluya esta campaña.

"Creo que todo el mundo conoce la valía de Carlos. Y por eso he dicho muchas veces que no estoy demasiado preocupado por su futuro, porque estoy seguro de que muchos, muchos directores de equipo están… ¡Él no lo dice, pero seguro que están hablando con él! Y estoy seguro de que tendrá muchas oportunidades y solo tendrá que tomar la mejor decisión para su carrera

Todo el mundo conoce la valía de Carlos en el paddock. Es uno de los pilotos mejor valorados del paddock. Ha sido extremadamente fuerte cada vez que ha estado en un coche de Fórmula 1. Y lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Así que no creo que esté infravalorado por eso", sentenció Leclerc.

Ferrari espera poder tener un resultado similar el próximo sábado en la noche, cuando se largue la cuarta carrera del campeonato en el Circuito Internacional de Suzuka en Japón.

