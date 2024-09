F1: Helmut Marko asegura que la salida de Adrian Newey ha afectado en Red Bull

El asesor de Red Bull, Helmut Marko aseguró que la salida de Adrian Newey, calificado por muchos el mejor ingeniero en la Fórmula 1, ha generado efectos negativos para la escudería austriaca, pues ha sido una temporada complicada para ellos.

“Newey ya no está involucrado en todo lo del equipo, eso es definitivamente un factor. Ahora tenemos que esperar y ver, pero nuestra base es lo suficientemente amplia. Pero quizás tener a alguien con sus conocimientos de F1 en el equipo hubiera sido un factor importante”, declaró Helmut Marko para Sky F1.

Adrian Newey abandonará Red Bull al final de 2024, tras anunciar su salida de la escudería al inicio de la temporada. Por ahora, apunta a llegar a otra escudería pues su trabajo lo avala como uno de los mejores.

Las esperanzas de Red Bull para recomponer el camino aún no se pierden y esperan tener buenos resultados en el Gran Premio de Italia. “Después de todo, el ritmo estaba ahí en la Q2, lo que era bueno. Por suerte esto es Monza y aquí se puede adelantar.

“Creo que será una carrera muy, muy intensa y nadie podrá escaparse. Ni siquiera los McLaren, a menos que hagan bien el rebufo entre ellos y no empiecen a pelearse. No hay nada perdido, pero si tenemos los mismos problemas de rendimiento, no pinta bien”, señaló Marko.

“Tenemos que encontrar dónde tomamos el camino equivocado y eso debe haber sucedido después de Miami. Las carreras que Max ganó después fueron gracias a su clase. Entre Zandvoort y ahora no hemos podido hacer nada. Pero es cierto que se está convirtiendo en un problema más serio”, sentenció Helmut Marko.

