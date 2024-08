Verstappen sobre los problemas del RB20: "Checo Pérez y yo batallamos con lo mismo"

Los problemas de Red Bull con el RB20 en la actual temporada de Fórmula 1 ya no solo afectan a Sergio 'Checo' Pérez, sino que también se ven reflejados con Max Verstappen. El neerlandés tiene cinco carreras sin victoria -su racha más larga desde su primer título- y de momento no se ven mejoras.

La semana pasada, en su casa y ante su gente, el tricampeón de la categoría finalizó casi a 23 segundos de Lando Norris, que se llevó la pole y la victoria en el Gran Premio de Países Bajos, en una carrera en la que McLaren demostró su superioridad.

"Sí estoy molesto con lo que está pasando, pero por el momento se trata más de aceptarlo y seguir buscando el mejor resultado", declaró Verstappen en entrevista con Diego Mejía de Fox Sports. El neerlandés explicó que en Zandvoort no se defendió de Norris cuando éste recuperó la posición, porque era evidente que el británico era más veloz.

"Era tan rápido en la recta que no tenía caso que yo la defendiera. Y a partir de ahí tuve que enfocarme en mi propia carrera", añadió el neerlandés.

Checo y Verstappen, con las mismas problemáticas

Una de las críticas que en su momento se hicieron a Red Bull fue que no ponía la misma atención en sus dos pilotos. Y si bien el actual campeón de Fórmula 1 no se sumó a ese debate específico, reconoció que actualmente tienen las mismas complicaciones.

Max consideró que las actualizaciones que hicieron del RB20 no siguieron el camino que se había trazado, por lo que ahora necesitan hacer más ajustes. "En Zandvoort fuimos bastante claros con los problemas que tuvimos. Estamos en el mismo barco y damos la misma retroalimentación para tratar de mejorar".

"Checo y yo hablamos mucho sobre el tema", y aseguró que actualmente no hay diferencia entre los problemas. "No realmente, estamos batallando con las mismas cosas así que no hay diferencia ahí".

Por último, reiteró que -en su opinión- cambiar a Checo Pérez por otro piloto no era solución. Insistió que el debate sobre la continuidad del mexicano solo distraía de los verdaderos problemas y añadió que él se siente a gusto con el tapatío como compañero.

"Se trata de estabilidad y de cómo nos sentimos como equipo. Lo dije antes del descanso, tenemos otras preocupaciones antes que pensar en el segundo auto; para mí eso no está discusión. Quiero, por supuesto, que Checo sea mi compañero. Afortunadamente nos apegamos a eso y trataremos de mejorar el auto juntos", finalizó.

