Fernando Alonso habla sobre su retiro de Fórmula 1: “Pronto llegará el momento”

El final está cerca, Fernando Alonso, que actualmente corre para la escudería Aston Martin, declaró que su carrera dentro de la Máxima Categoría del Automovilismo está llegando a su fin, además de asegurar que todavía no sabe qué hará exactamente cuando ese momento llegue.

“Sé que pronto llegará el momento en que diga adiós a la Fórmula 1 al 100%. Entonces no sé exactamente qué haré”, declaró el asturiano para el diario The Times and The Sunday Times.

Fernando Alonso debutó en la F1 en la temporada 2001, con la escudería Minardi, donde corrió 17 carreras y no consiguió subirse a un podio, en la 2002 se fue a Renault donde, en cinco años, ganó dos campeonatos del mundo de forma consecutiva.

En 2010, después de ir y venir entre McLaren y Renault, comenzó su andar en Ferrari donde quedó tres veces como subcampeón, después de darse un descanso en 2018 (donde corría en el WEC y en la LMP1) volvió a la Fórmula 1 con Renault.

Alonso busca su victoria número 33 en la Fórmula 1, el español no gana un Gran Premio desde la temporada 2013, cuando corría con Ferrari, siendo el Gran Premio de España la victoria 32 del piloto asturiano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gran Premio de España: Horarios de la próxima carrera de la temporada 2024 de Fórmula 1