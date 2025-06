Fernando Alonso le explicó a Liam Lawson cómo lo ayudó en el GP de Austria

Una épica carrera fue la que vivió Liam Lawson registrando su mejor posición dentro de la temporada tras finalizar en el sexto puesto en el Gran Premio de Austria, mismo que sirvió para ayudar a Fernando Alonso.

Y es que, el español se fue contento tras su participación en la décimo primera carrera del 2025 tras utilizar una estrategia usando al neozelandés y eso se lo explicó al finalizar la carrera.

¿Qué hizo Alonso?

Alonso no se despegó del piloto que se encontraba un segundo por detrás todo esto teniendo en cuenta de las limitaciones de su coche y de esta manera pudo sentenciar ese séptimo puesto.

El español incluso lo expresó al finalizar la carrera ante los micrófonos: “Era mi única opción, yo iba medio segundo más lento que Lawson y si me quedaba ahí enganchado iba a estar ganando medio segundo por vuelta”.

“Incluso me preguntaron cuando parara respondí que cuando parara Lawson porque si me dejan solo yo no llevo ese ritmo…Entonces hoy fuimos la prolongación de Lawson y gracias a ello fue que terminamos dentro de los puntos en la carrera”, sentenció.

Norris gana el GP de Austria

Lando Norris se quedó en lo más alto del Gran Premio de Austria quien no tuvo problemas para quedarse desde el clasificatorio con la Pole. McLaren hizo el 1-2 con Piastri en el segundo puesto y Leclerc completó el podio.

