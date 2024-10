GP de México: Checo Pérez, inspiración de nuevos pilotos mexicanos como Santiago Ramos

Sergio 'Checo' Pérez es sinónimo de la Fórmula 1 en México. La figura del tapatío se ha consolidado como la carta fuerte de la categoría reina en nuestro país y su sola presencia hacen aún más fuerte la visita a la Ciudad de México.

Pero Checo no es para siempre y una camada de jóvenes talentos -inspirados por el #11- se prepara para tomar la batuta y ser el nuevo ídolo tricolor. Dentro de esos nombres se encuentra el de Santiago Ramos, también de Guadalajara y que este año corrió en Fórmula 3 encaminado a cumplir su sueño: la F1.

El piloto tapatío de 20 años y embajador del Gran Premio de México de este año construye su camino dentro de las pistas, con el sacrificio que implica dejar atrás a su familia y hogar para prepararse en Europa, en una carrera que pese a su corta edad ya rebasa los 10 años y que ya ha dado resultados, codeándose con las figuras del Gran Circo.

"A Checo lo admiro muchísimo, hace unos de años formé parte de su academia de karts, tuve una relación muy cercana con él, nos íbamos a rodar juntos, nos enseñaba, llegué a ir a un par de carreras de la F1 a Europa a su lado. Lo admiro, es al piloto que más sigo y ahora lo veo más de cerca, este año compartiendo paddock con ellos, me lo encontré un par de ocasiones, me dio consejos", comentó Ramos en charla con RÉCORD.

Los consejos de Checo Pérez a Santiago Ramos

Durante la Ronda de Imola 2024 de la F3, Santi consiguió la pole position con el equipo Trident. Sin embargo, más allá de recibir una calurosa felicitación de Checo Pérez, el piloto de Red Bull le dio un consejo que el joven jalisciense nunca olvidará.

"Después de mi pole me dijo 'Santi, cabrón, muy bien, pero tienes que concentrarte en lo que viene, en qué hiciste mal, pues aunque hayas hecho la pole algo hiciste mal. Enfócate en las áreas que puedes mejorar, ya no festejes porque los otros están viendo en qué pueden mejorar. Dale vuelta'. Esos mensajes son los que uno aprecia, porque me está felicitando y al mismo tiempo impulsando", reveló el mexicano que busca seguir para 2025 en la 'escalera' hacia la F1.

El ejemplo a seguir: Franco Colapinto

Si bien Checo Pérez es el mentor deportivo de Santiago Ramos, dentro de la actual parrilla de la Fórmula 1 hay otra figura que admira el joven tapatío: Franco Colapinto. El joven argentino, un año mayor que el tapatío, dio el salto de la Fórmula 3 a la Fórmula 1, un camino que Santi anhela seguir.

"A Colapinto se le ve como un ejemplo del 'sí se puede'. El año pasado estaba en Fórmula 3, la misma categoría en la que yo competí este año, para este 2024 brincó a Fórmula 2 y a la mitad se alinearon los astros y le salió la oportunidad de correr en Fórmula 1, demostrando el talento que tienen estas nuevas generaciones, con hambre y potencial que traemos".

