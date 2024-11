Gran Premio de Brasil: Lluvia pospone clasificación en Interlagos ¿cuándo será la qualy?

De 15 minutos en 15 minutos, la Federación Internacional de Automóvil (FIA) fue postergando la decisión de posponer la clasificación del Gran Premio de Brasil, originalmente programada para las 12:00 horas del centro de México, 15:00 horas del tiempo de Sao Paulo.

Desde más de media hora antes del inicio de la sesión, una fuerte lluvia se hizo presente en Sao Paulo, por lo que dirección de carrera anunció que se retrasaría el arranque de la misma. Sin embargo, la precipitación de agua era constante y la acumulación constante en la pista, por lo que la FIA retrasó el arranque nuevamente, a la espera de iniciar a las 16:00 horas (tiempo local).

A partir de ese momento, cada 15 minutos se postergó más el retraso, sin decidirse a cancelar la sesión de forma oficial y con el riesgo de finalizar la clasificación sin luz natural del día. El último anuncio, con pilotos, mecánicos e ingenieros esperando en los boxes, indicó que se esperaría iniciar a las 17:00 horas, 14:00 horas del tiempo de México.

"Es una pena que las condiciones no permitan hacer algo, el auto hace aquaplaning. Agradecer a los fans que estén aquí con estas condiciones", fueron las palabras del director de la Fórmula 1, Stefano Domenicalli. "Si hay lluvia no hay problema, pero si está inundado habría problema".

El directivo además aseguró que pretenden que la qualy se realice la mañana de este domingo y por ende la carrera, programada a las 11:00 horas de México, 14:00 horas de Brasil, se recorra más tarde. Sin embargo, también hay pronóstico de lluvia, por lo que hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar y cómo afecte la celebración de la competencia.

Además, de acuerdo con F1TV, en caso de que no se pueda celebrar la qualy, la parrilla de salida se definiría no por la sprint shootout ni por la carrera corta, sino por el resultado de las Prácticas Libres. En ese escenario, Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez serían los más perjudicados, pues finalizaron en la P15 y en la P19 ya que no se dedicaron a marcar tiempos bajos, sino a la configuración del RB20.

