Lando Norris tras ganar la sprint de Brasil por la ayuda de Piastri: "No estoy orgulloso"

¿Óscar Piastri o Lando Norris? McLaren ha sido la escudería dominante en la mayor parte de la Temporada 2024 de Fórmula 1, pero ello conlleva tomar decisiones difíciles y dar órdenes de equipo que, una vez más en el Gran Premio de Brasil, causaron controversia.

Luego de que Piastri superó por casi tres centésimas a Norris en la sprint shootout el viernes, el australiano largó de buena forma para mantener su posición mientras su compañero quedó a merced de Charles Leclerc y Max Verstappen. En más de una ocasión el británico pidió cambiar posiciones, pero fue hasta el final de la carrera corta que llegó la instrucción desde el garage.

"No estoy orgullos de ello, pero le tengo que agradecer a Óscar", declaró en la entrevista posterior a la carrera Lando, que actualmente se encuentra sublíder del Campeonato de Pilotos y que con la victoria se puso a 44 puntos del piloto de Red Bull.

Norris insistió que como equipo hicieron un buen trabajo que les permite mantenerse en la cima del Campeonato de Constructores y, a pesar de que él mismo pidió en un par de ocasiones que llegara la orden de cambiar lugares, señaló que Piastri merecía mucho más.

"Fue el resultado que queríamos, Óscar lo merecía, pero hicimos lo que debíamos y le agradezco a él y al equipo", añadió el piloto de 24 años. En ese sentido, sobre si tenía posibilidades de superar a su compañero en carrera y no por indicación desde el garage, señaló que estaban en una "situación complicada".

"Fue una especie de yo-yo; me acercaba y me alejaba; el aire sucio te cuesta mucho tiempo. Creí que era más rápido, pero no pude pasarlo; creo que éramos más rápidos, solo que en una sprint como ésta hay que tener este manejo y creo que lo hicimos bien", finalizó.

