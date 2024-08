Helmut Marko afirma que Liam Lawson tendrá un asiento de F1 en el equipo en 2025

Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, habló sobre el futuro de Liam Lawson y aseguró que tendrá un asiento en la Fórmula 1 a partir de 2025 en uno de los coches de las escuderías taurinas.

El directivo alemán habló con Kleine Zeitung y explicó que en septiembre se tomará una "decisión importante" sobre el neozelandés, actual piloto de reserva de Red Bull y RB.

"Habrá una decisión en septiembre. (Lawson) definitivamente estará en uno de nuestros coches el próximo año", dijo.

Las posibilidades reales de Lawson son dos: sustituir a Sergio Pérez o a Daniel Ricciardo. El mexicano recientemente firmó una extensión hasta 2026, sin embargo, sus malos resultados en la temporada suponen que su asiento podría no estar asegurado si no mejora el rendimienro en la segunda mitad del año.

Por su parte, el australiano no ha estado a la altura de su compañero, Yuki Tsunoda. Además, no tiene contrato para la siguiente campaña y no se vislumbra una renovación.

Lawson ya sabe lo que es correr en la máxima categoría del automovilismo, recordando que tomó el lugar de Ricciardo en algunas carreras de 2023 después de que el australiano se fracturó la muñeca en las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos.

