Helmut Marko destaca diferencia entre Checo Pérez y Liam Lawson: 'Es mucho más entusiasta'

Liam Lawson ha comenzado a familiarizarse con el RB21, el monoplaza de Red Bull para la temporada 2024 de Fórmula 1, tomando el asiento que durante los últimos años le perteneció a Sergio ‘Checo’ Pérez. Tras sus primeras vueltas el asesor de Red Bull, Helmut Marko, no dudó en destacar las diferencias entre el mexicano y su nuevo piloto.

El piloto neozelandés tuvo la oportunidad de completar algunos kilómetros durante el filming day del equipo el martes y posteriormente participó en la sesión matinal del miércoles en el Circuito Internacional de Bahréin. Durante la sesión, Lawson registró un tiempo de 1:31.560, ubicándose en la octava posición de la tabla de tiempos colectiva y completando un total de 58 vueltas.

Ya corrió con RB | AP

Cuando se le preguntó sobre la comparación entre Lawson y Sergio 'Checo' Pérez, Marko destacó una diferencia clave: "Liam es mucho más entusiasta". Al mencionarse que la edad podría influir en esa diferencia, el austriaco respondió con humor: "Sí, es la edad. Pero al menos no ha hecho nada malo".

Destacó al neozelandés | AP

Problemas en sus primeras vueltas con el RB21

A pesar de un inicio prometedor, Lawson enfrentó algunos problemas técnicos en su primera sesión al volante del RB21 en Bahréin incluyendo un semi-trompo. Sin embargo, Marko minimizó las dificultades, asegurando que el equipo estaba consciente de los inconvenientes y confiaba en que se podrían solucionar fácilmente.

"Lo hizo bien, sí. Solo cuando pasamos de neumático duro a medio, ya no mejoró. También cambiamos algo del coche en ese momento y no funcionó. Sin embargo, dentro del equipo eso tenía sentido y también se sabía por qué no funcionó", explicó Marko ante los medios en el paddock.t

Tuvo algunos problemas | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lewis Hamilton en portada de la revista TIME previo a su debut con Ferrari