Lewis Hamilton disfruta de su nuevo Ferrari y Carlos Sainz marca el mejor tiempo en las pruebas

Lewis Hamilton aseguró que "realmente está gozando" conducir su nuevo Ferrari tras ser superado estrechamente en las pruebas de la Fórmula 1 por Carlos Sainz, el piloto que acaba de reemplazar en Ferrari.

El tiempo del británico en la sesión de la mañana fue el más rápido durante gran parte del día hasta que Sainz, el nuevo piloto de Williams, lo superó por 0.031 segundos. Charles Leclerc, el compañero de equipo de Hamilton con los de Maranello, fue el tercero más rápido, a 0.083 de la mejor marca, con una diferencia mucho mayor respecto a George Russell de Mercedes, cuarto y a 0.43 del tiempo de Sainz.

Sainz destacó con Williams en el segundo día de actividad | X: @WilliamsRacing

Hamilton y Sainz fueron más de un segundo más rápidos que la mejor vuelta del primer día de pruebas el miércoles, que fue establecida por Lando Norris para McLaren.

"Realmente estoy disfrutando el auto. Lentamente estamos entrando en sintonía", dijo dijo Hamilton en comentarios televisados. "Hoy fue un poco más sobre explorar mi interacción con mi ingeniero, pero hasta ahora realmente disfruto conducir este auto".

Hamilton aseguró que disfruta el Ferrari | AP

El director de Ferrari, Fred Vasseur, expresó que estaba satisfecho con el trabajo del equipo en las pruebas. "Hasta ahora todo bien, pero el primer tema es la fiabilidad. Siempre es una pregunta al inicio de la temporada, y ha ido bien", comentó Vasseur a mitad del jueves. Agregó que es más difícil evaluar el verdadero rendimiento de un monoplaza porque no está claro cuánto combustible tienen los competidores en sus coches para las pruebas.

Sumándose a las condiciones inusualmente frías en Bahréin, la rara aparición de una ligera lluvia fue una complicación adicional para los equipos que intentan aprender más sobre sus nuevos coches. Al anticipar condiciones secas en el desierto, solo dos equipos —Aston Martin y Haas— trajeron neumáticos para clima húmedo para la prueba.

Sainz marcó el ritmo en el segundo día de pretemporada | AP

El tercer y último día de las pruebas será el viernes. La temporada arrancará con el Gran Premio de Australia en Melbourne el 16 de marzo.

