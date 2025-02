FIA discutirá abucheos a Verstappen y Horner durante evento de lanzamiento de Fórmula 1

En términos generales, tanto la Federación Internacional Autómovil (FIA) como los directivos de Fórmula 1 consideraron el evento grupal de lanzamiente -F1 75 LIVE- un éxito. Sin embargo, un asunto que les ocupa fue el de los abucheos.

De acuerdo con el portal The Race, el Consejo Mundial del Deporte de Motor analizará esta situación en su próxima reunión, con el objetivo de encontrar acciones para perpetuar conductas de respeto y evitar situaciones así.

Verstappen recibió unos cuantos abucheos | AP

Por primera vez, las diez escuderías de Fórmula 1 coincidieron en un mismo evento para presentar sus autos de la Temporada 2025. Y aunque para algunos el evento en general fue bueno, hubo algunos momentos de incomodidad.

El primero fue cuando salió el logo de la FIA y los fans respondieron con abucheos, misma situación a Verstappen que, aunque menos sonoros, también recibió expresiones de rechazo al momento que la cámara lo enfocó.

The FIA has responded to the booing of Red Bull and Max Verstappen at #F175: “Great rivalries throughout the history of motorsport have contributed to making it such an exciting experience for fans. “But what underpins sport at all levels is a culture of respect." #F1 pic.twitter.com/reQ5cKm8HJ

— Thomas Maher (@thomasmaheronf1) February 22, 2025