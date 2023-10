Horner desmiente que esté buscando la salida de Helmut Marko de Red Bull

Resultó que todo han sido falsos rumores. Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, salió a desmentir que la escudería esté pensando en despedir a Helmut Marko.

Recientemente, el medio brasileño Globo Esporte publicó un artículo en el que señalaba que existía una disputa interna por el poder del mejor equipo en la actualidad de la Fórmula 1, lo cual llevaría a un posible despido del asesor, sin embargo, todo resultó ser falso.

"Sin Helmut, no estaría en la posición en la que estoy hoy", indicó el directivo inglés para Mirror Sport. "Al igual que con los pilotos jóvenes a los que les ha dado una oportunidad, también me la dio a mí. Siempre hemos disfrutado de una relación muy fuerte y abierta. Por supuesto, hay cosas en las que no estamos de acuerdo de vez en cuando, pero creo que eso es saludable", explicó.

La información que llegaba desde Sudamerica, señalaba que el directivo inglés es quien buscaba quedarse con el mandato completo de la escudería austriaca, pero para ello, primero se tenía que deshacer de Marko.

"Hablamos muy regularmente sobre todos los aspectos. Para Helmut, es un poco diferente a como solía ser desde el fallecimiento de su amigo y colega Dietrich, pero todavía tiene un papel muy valioso que desempeña dentro del equipo y no hay absolutamente ninguna intención o deseo mío, o de cualquier persona dentro del equipo, de ver ese cambio", explicó Horner.

"Mientras él quiera continuar (todavía es un hombre de 80 años muy alegre), no veo ningún cambio en la forma en que trabajamos", finalizó.

