Horner "sentencia" a Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar: "Necesita desesperadamente un buen resultado"

El Gran Premio de Qatar se proyecta como otro fin de semana trágico para el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que quedó eliminado en la SQ1 de la sprint shootout. El piloto de Red Bull ahora tendrá que buscar una remontada grande, ya que necesita con urgencia un buen resultado.

Así lo expresó el director de la escudería austriaca, Christian Horner, quien enfatizó lo malo que ha sido el año para Pérez Mendoza. "Checo necesita desesperadamente un buen resultado. Quiero decir, ha tenido una temporada horrible desde Mónaco".

"Así que necesita desesperadamente conseguir un gran resultado aquí o el próximo fin de semana", declaró el británico en entrevista con Viaplay, aunque no profundizó más en la situación contractual del piloto de Jalisco, que renovó contrato para 2025, a pesar de lo cual no se descarta una salida anticipada si no mejora su rendimiento.

Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Franco Colapinto son los nombres que han sonado para suplir a Checo, pero de los tres solo el primero llegó a la SQ3 este viernes, pues los otros dos quedaron eliminados por detrás del mexicano en la SQ1. Habrá que ver cómo se desempeña el neozelandés este sábado, pues el año pasado se fue a la grava sin completar una vuelta en la carrera corta en Losail.

En cuanto a Sergio Michel y su temprana eliminación, Horner reconoció que fue frustrante, pues el piloto no pudo explotar al máximo el RB20, más allá del tráfico que se topó con Charles Leclerc, quien pareció competir con el tapatío como si fuera carrera y no clasificación.

"No estoy seguro de lo que estuvo pasando con Charles. Desafortunadamente Checo no ha conseguido sacar lo suficiente del coche para pasar la SQ2. Así que es frustrante perderlo en la SQ1. Echaremos un vistazo a los datos y veremos qué podemos cambiar después de la carrera sprint de mañana”, finalizó.

