Jacques Villeneuve sobre el cambio de Hamilton a Ferrari: "Lewis ya no cree en Toto Wolff"

El movimiento de Lewis Hamilton a Ferrari para la temporada 2025 ha generado revuelo, y Jacques Villeneuve no se ha contenido al expresar su opinión. El campeón mundial de Fórmula 1 en 1997 destacó el morbo en Mercedes, afirmando que ya no habrá confianza en la escudería en esta campaña.

"Será muy interesante ver cómo gestiona Mercedes la lucha entre George Russell y Hamilton. Dentro de Mercedes hay algo que no funciona. Lewis ya no cree en los ingenieros y ya no cree en Toto Wolff", comentó en una entrevista para Gazzetta dello Sport.

Villeneuve cuestionó la inesperada despedida de Hamilton, señalando que Mercedes, tras darle espacio y libertad, no esperaba este desenlace y confesó que creía que Hamilton sería embajador de por vida de la escudería.

Ante esto, excampeón mundial sugiere a Mercedes fichar a Fernando Alonso como sustituto de Hamilton, compartiendo la opinión de Jenson Button. "Sería genial que Mercedes fichara a Fernando Alonso. También porque no puedes poner a otro joven con Russell. No en Mercedes," declara Villeneuve.

En cuanto a Carlos Sainz, Villeneuve comenta sobre su situación en Ferrari: "Ya no tiene nada que perder, puesto que sabe que no seguirá. Carlos ya no tendrá ningún interés en participar en las tácticas del equipo." Señala que los resultados de Ferrari ya no cuentan para Sainz, quien se centrará en su rendimiento personal para asegurar un buen contrato en 2025.

