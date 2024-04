Lewis Hamilton afirma que le 'robaron' el campeonato de la F1 en Abu Dhabi en 2021

El siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, recordó aquella vibrante temporada 2021 y aseguró que el título le fue "robado" en la última carrera celebrada en Abu Dhabi, la cual se definió en la última vuelta de manera polémica tras una decisión de los comisarios.

En entrevista con la revista de moda GQ, el piloto británico señaló que aquel Gran Premio fue un "momento definitorio" en su vida y dijo estar agradecido de que su padre estuvo a su lado para poder superarlo.

Además, Hamilton aseguró que ver videos de la carrera le trae malos recuerdos, pues aún se siente "dolido" por lo ocurrido en el circuito de Yas Marina.

"¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta.

"Obviamente, me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini-yo mirando. Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así. Si veo algún vídeo, sigue doliendo. Pero estoy en paz con ello", explicó.

Lewis Hamilton buscará volver a levantar un título de la Fórmula 1, pero ahora desde el asiento de Ferrari, escudería en la que correrá a partir de 2025.

