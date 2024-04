Leyenda de la Fórmula 1 ve fuera de Red Bull a Checo Pérez

El expiloto canadiense, Jacques Villeneuve, recomendó pilotos para la escudería de Red Bull, sabiendo que por ahora, los Toros Rojos tienen en sus monoplazas a Max Verstappen y Sergio Pérez.

"Red Bull y Mercedes necesitan a alguien que sea conocido por ser agresivo, egoísta cuando tiene que serlo, que tenga hambre y sepa lo que hace falta. El único que podría hacerlo es Fernando. Sería una buena elección. No se sabe si es la elección correcta, porque a algunos equipos les ha resultado difícil trabajar con él en el pasado. A otros les ha resultado fácil. No es fácil trabajar con equipos como Red Bull y Mercedes. Si no le gustas a Helmut (Marko) o a Toto (Wolff), tienes problemas. Puede ser muy complicado", expresó para OLBG.

De esta manera, con todas estas recomendaciones, se puede entender que el expiloto canadiense deja en claro que se tendría que dejar afuera al volante mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien supuestamente apunta a renovar con los Toros Rojos para la temporada de 2025.

Asimismo, Jacques también comentó una opción viable para que llegue a Red Bull, y es nada más y nada menos que Carlos Sainz.

"Otra opción podría ser Sainz. Es un piloto muy maduro y muy inteligente. Ya se vio en la carrera de Singapur el año pasado y este curso en Australia. En Albert Park ganó la carrera para Ferrari. No Ferrari para él", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JACQUES VILLENEUVE NO CREE QUE TOTO WOLFF QUIERA REALMENTE A VERSTAPPEN EN MERCEDES