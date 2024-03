¿Carlos Sainz en lugar de Checo Pérez en Red Bull? Helmut Marko opinó al respecto

Carlos Sainz se llevó los reflectores el pasado fin de semana al ganar el Gran Premio de Australia y poner fin a la racha de Red Bull. Ello incrementó la especulación sobre la posible llegada del español a la escudería austriaca para 2025.

Sin embargo, para Helmut Marko la primera opción sigue siendo Sergio 'Checo' Pérez. El asesor de los de Milton Keynes destacó el buen ritmo que ha mostrado el mexicano, a pesar de que finalizó quinto en la carrera en el Circuito de Albert Park. " Por supuesto, su forma (de Sainz) es fascinante".

"Pero hay que destacar que Checo hizo tres buenas carreras este año, la razón por la que se quedó atrás en Melbourne fue por los daños en los bajos y la degradación de los neumáticos antes mencionados", declaró Marko, que insistió que no hay motivo para querer cambiar la alineación de Red Bull ahora, con Max Verstappen y Checo Pérez.

"Su única debilidad (de Checo) está en la clasificación, si puede mejorar ahí, no hay necesidad de pensar. El ambiente en el equipo es muy bueno, también en lo que a él respecta", sentenció el expiloto austriaco.

Marko lamentó ritmo de Ricciardo

Con respecto a los resultados de Daniel Ricciardo, que ha estado muy por detrás de Yuki Tsunoda, Marko lamentó que nada ha salido bien esta temporada con el australiano. " Es decir, sorprendente, porque lo vimos en el test de invierno. Muy bien para él, pero en este momento Yuki es claramente el más rápido".

Y añadió que no puede ser categórico en cuestión de Tsunoda, no podría afirmar si es candidato para ascender al asiento de Red Bull. "Habría que tener otro piloto como comparación. La pregunta es: ¿Yuki se ha convertido en un gran volador o Daniel es tan débil? Todavía no hay una respuesta objetiva después de tres carreras en tres circuitos completamente diferentes".

