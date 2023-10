¿Que el Campeonato de Max Verstappen -quien volvió a ganar- le quita emoción a la Fórmula Uno? ¡Para nada! La lucha por el subliderato de la temporada 2023 arde con un Lewis Hamilton en pleno renacer y el mexicano Sergio Pérez no bajando los brazos pese al torbellino que vive en Red Bull.

El Gran Premio de Estados Unidos fue un auténtico Gran Circo: el siete veces monarca del serial fue segundo y el mexicano remontó cuatro posiciones para ser quinto y dejar ahora la ventaja del tricolor a sólo 19 puntos, con cuatro carreras por disputar, más un Sprint, es decir, en juego están 112 unidades. Y la siguiente parada será la Ciudad de México.

La tensión en Austin emanó desde la largada: Lando Norris -tercero al final- atacó a Charles Leclerc por la punta de la carrera y ganó el pulso; Hamilton contuvo a Max Verstappen al tiempo que Carlos Sainz buscó remontar. Afortunadamente, Checo se mantuvo sereno y salió limpio, con la mira en los puestos altos.

A partir de ese momento la cita texana se volvió cerebral, con las estrategias marcando el desarrollo de los equipos, pero para Sergio también fue un reto, pues la batalla se tornó en remontar, algo que logró poco a poco hasta acechar el Top 5.

¡BUENA MANIOBRA, VIEJO SABROSO! Checo sube una posición y deja en el camino a Leclerc #F1xFSMX #USGP pic.twitter.com/3MoWdK4pzk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 22, 2023

El Heptacampeón del Mundo no se quedó atrás, pues no sólo no perdió la posición de largada -tercera-, sino que se fue con todo por Leclerc y Norris. El monegasco de Ferrari no costó trabajo, pero el joven británico de McLaren sí. Aun así, Lewis llegó a estar en la punta de la carrera aguantando la entrada a pits, pese a que por un lapso del GP eso de esperar le estaba jugando en contra.

Pérez Mendoza también se colocó por un momento entre los punteros, pero sólo fue un espejismo mientras el pelotón delantero estuvo en boxes. Pero con todo en contra, Sergio no dejó de pelear y se fue con todo por Leclerc -quien salió desde la pole y fue el gran afectado del día- por el quinto lugar.

Las batallas de Hamilton-Norris y Checo-Leclerc subieron la temperatura en Texas: el #44 peleó por derecha, por izquierda, con DRS y en las curvas hasta que dejó atrás a Lando. Un poco más atrás, Sergio echó mano del poder del RB19 y aplastó al monegasco de Il Cavallino Rampante para ser Top 5.

La siguiente parada es el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo domingo, en el que Checo tendrá que motivarse con toda la afición volcada en apoyo para dar un paso que deje quieto a Hamilton y le dé mayor tranquilidad en su búsqueda del Subcampeonato de la Fórmula Uno.

