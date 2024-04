Lewis Hamilton reconoció difícil situación en Mercedes y adelantó que hablará con Toto Wolff

Con diez puntos en cuatro carreras de la temporada 2024, Lewis Hamilton atraviesa el que, en sus palabras, es el inicio más difícil de su carrera en la Fórmula 1. El británico no ha encontrado el ritmo con Mercedes, por detrás de su compañero George Russell y muy lejos de Ferrari, escudería a la que llegará en 2025.

Sobre los italianos, cuando se le cuestionó sobre si quisiera ya estar con los de Maranello después del Gran Premio de Japón, el heptacampeón se molestó. “¿No tienes ninguna mejor presgunta?”, dio por única respuesta, pero en el paddock circulan rumores de que Hamilton quedará fuera de las reuniones de ingeniería, para que no se lleve secretos a Ferrari.

En otra oportunidad, el piloto reconoció que tendrá que hablar con el director de Mercedes, Toto Wolff, pues se encuentra en una situación complicada. "Nunca antes había estado en esta posición a estas alturas del año. Cuando dejé McLaren, todo se produjo hacia el final de la temporada (no se anunció con 11 meses de antelación como ahora) y creo que no fui a Mercedes hasta diciembre".

"Me hicieron mi primer asiento después de terminar la temporada, así que me imagino lo mismo aquí”, expresó Hamilton sobre su situación actual y reiteró que mantiene su compromiso con Mercedes. “No estoy muy seguro de cómo manejarlo, pero ahora mismo quiero terminar en lo más alto aquí, así que toda mi energía está aquí".

Reconoció que está emocionado con el futuro, pero no es su principal preocupación, ya que enfoca su energía en tener una buena última temporada con las Flechas Plateadas. "Ese es mi desafío, toda mi energía va a tratar de descubrir cómo podemos volver a la cima. Soy un competidor, quiero ganar, y pensar en el próximo año no me ayudará a lograrlo", finalizó.

