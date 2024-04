Schumacher critica a Sergio 'Checo' Pérez y pide a Carlos Sainz en Red Bull

A pesar de que Sergio 'Checo' Pérez ha cumplido hasta el momento con su papel en la temporada 2024 de Fórmula 1, con dos segundos lugares que le mantienen en la segunda posición del Campeonato de pilotos. Sin embargo, para algunas personas esto no es suficiente para que el mexicano se gane la renovación con Red Bull, que todavía no define quién acompañará a Max Verstappen en 2025.

“¿Candidato en 2025? Bueno, no creo que vuelva a serlo. Estoy bastante seguro de que Sergio Pérez no tendrá otra oportunidad. Si sigue pilotando así, durante este año no será, pero sin duda saldrá al final del año, estoy muy seguro de eso. Y un equipo no puede permitirse eso a largo plazo, por eso la colaboración definitivamente llegará a su fin. Quién sabe cuándo", opinó en Sky Sports, Ralf Schumacher, quien señaló que si bien en la clasificación acortó distancias, Checo sigue muy lejos del actual campeón del mundo.

“Se vio de nuevo este fin de semana: si todo va bien, puede acercarse a Verstappen por un corto periodo de tiempo, pero luego en la carrera puedes ver que están a dos mundos de distancia con el mismo coche”, añadió el alemán, cuyo candidato ideal para ocupar el otro asiento en el equipo de Milton Keynes es Carlos Sainz, que ha subido al podio en las tres carreras que ha iniciado.

“Carlos Sainz está en el mercado, Fernando Alonso está en el mercado. También puede que lleguen nuevos jóvenes, queda mucho por decidirse. Por el momento diría que Verstappen seguirá el próximo año, incluso si Mercedes quisiera ficharlo. Para mí, después de la última carrera sería Carlos Sainz es el fichaje para Red Bull”, comentó.

Consideró que, si bien sería un riesgo tener a dos pilotos de "alto calibre" en un mismo equipo, Sainz puede lidiar con eso. “Carlos está acostumbrado a sentarse al lado de gente fuerte. Y la etapa de Verstappen ahí también llegará a su fin en algún momento. Carlos lo sabe, y un piloto de carreras siempre cree que es el mejor, de lo contrario no sería piloto. Cree que puede vencerlo".

“Hay una cosa que no se debe subestimar: tiene una gran inteligencia en carrera. La única pregunta es cómo afrontará el coche, si será capaz de pilotar esos monoplazas que tienen más sobreviraje que subviraje, algo que le gusta a Verstappen, y si le convienen”, finalizó Schumacher.

