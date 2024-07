Los daños en su auto le negaron la pole position en Gran Bretaña, aseguró Max Verstappen

El 2024 no ha sido el mejor año de Red Bull, que está lejos del dominio avasallador mostrado en 2022 y 2023. Y por segunda ocasión en la Temporada 2024 de Fórmula 1, el tricampeón Max Verstappen no largará en una primera fila en la parrilla de salida.

Como si lo ocurrido en su casa -el Gran Premio de Austria- no hubiera sido suficiente para los de Milton Keynes, con el daño en el pontón izquierdo del auto de Sergio 'Checo' Pérez y el choque de Verstappen que le quitó la victoria, lo que lucía como un fin de semana prometedor en el Gran Premio de Gran Bretaña, se complicó en la qualy.

Primero fue el error de Checo, que al cambiar a gomas lisas perdió el control del auto en la pista húmeda y se fue a la graba. Aunque no sufrió daños, quedó una vez más eliminado en la Q1. Momentos más tarde, su compañero de equipo cometió el mismo error, pero logró volver a la pista.

Sin embargo, el RB20 de Max quedó con daños que le impidieron tener un mejor ritmo en el resto de la sesión. Aunque el neerlandés hizo el mérito suficiente para quedar en la segunda fila, estuvo alejado de la pelea por la pole position entre los británicos George Russell, Lewis Hamilton y Lando Norris que hicieron el 1-2-3.

Verstappen señaló que con los daños no pudo hacer mucho

Al final de la clasificación, el piloto neerlandés enfatizó que fue muy complicado marcar buenos tiempos en la Q2 y la Q3, sobre todo porque no tenían información suficiente del daño en el piso de su auto, causado por su salida en la grava. "La primera prueba fue buena, la segunda no tanto. Tratamos de repararlo entre la Q1 y Q2 pero no fue posible".

"Después del daño no estaba seguro de alcanzar la Q3, así que la P4 es un buen resultado. Teníamos que saber exactamente qué tipo de daño teníamos para mejorar", declaró el tricampeón de la categoría, quien prefirió ser mesurado con respecto a los pronósticos para la carrera de este domingo, pues recordó que las distancias con McLaren y Mercedes no son tan amplias.

"Hay que ver qué tan rápidos están en la primera parte de la carrera y ver si podemos ser competitivos mañana", finalizó.

