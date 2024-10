Marko y Horner 'defienden' a Checo Pérez; 'regañan' a Lawson por incidente en el GP de México

Sergio 'Checo' Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de México, eliminado en la Q1 y con un accidente con Liam Lawson que le negó la oportunidad de remontar. Al respecto, el mexicano consideró que el neozelandés debe cuidar su actitud para no perder su asiento, palabras que tuvieron el respaldo de Christian Horner y Helmut Marko.

Sobre lo ocurrido este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el asesor de Red Bull consideró que la batalla entre el piloto de RB y Pérez fue innecesaria. "Somos equipos hermanos y quiero decir que Lawson no debería conducir tan duro como lo hizo", y añadió que lo reprendió por su gesto tras el incidente con Checo.

"Le dije: 'reaccionaste demasiado fuerte'", señaló el asesor de al escudería austriaca y se negó a juzgar el rendimiento de Sergio Michel, pues los daños en su auto fueron severos. Y a diferencia de otras ocasiones, fue mesurado cuando se le cuestionó sobre la continuidad del piloto de Jalisco en Red Bull. "La esperada recuperación que todos esperábamos lamentablemente no se ha materializado".

"No se puede hablar de su rendimiento porque su coche estaba muy dañado. Así que no había manera de que pudiera conducir al límite. Dijimos que tiene un contrato y veremos lo que pasa en el futuro. Y esta carrera tuvo muy, muy mala suerte y con el tipo de daño que no se puede juzgar su rendimiento", finalizó.

Horner llamó a Lawson a su oficina

Por su parte, el director de los de Milton Keynes señaló que Liam y Checo hablaron tras lo ocurrido, pero desconocía qué se habían dicho. Sin embargo, el piloto neozelandés fue llamado al hospitality de Red Bull tras la carrera para platicar con el directivo británico.

