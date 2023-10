Max Verstappen advierte en vencer a 'Checo' Pérez: "Ganarle a tu compañero es lo más importante"

Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez se encuentran viviendo su tercer año como pareja dentro de la escudería de Red Bull, donde a pesar de que han cosechado títulos, la relación entre ambos se ha visto afectada desde finales de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

El piloto neerlandés se encuentra próximamente a romper varios récords, por lo que reveló que su único objetivo es vencer al mexicano en cada competencia en la que pueda.

“Hoy en día hay más carreras que antes. Hay otras cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, que siempre tienes que ganarle a tu compañero. Eso es y sigue siendo lo más importante. Y eso va bastante bien”, señaló Max en entrevista.

Además, el nacido en Hasselt, Bélgica, aplaudió la labor del equipo en proporcionarle un vehículo con capacidad, pero reiteró que no le interesa romper marcas.

"Al final esos récords no me interesan. Me da igual batir muchos o pocos récords. No entré a la F1 para batir récords, entré para ganar. Lo primero es a menudo consecuencia de lo segundo”, comentó.

