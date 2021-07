Max Verstappen sobre Hamilton: 'Tenemos vidas diferentes, yo no salgo con celebridades'

La Fórmula 1 es la categría del automovilismo que genera mayor cantidad de rivalidades, puesto que todos los equipos y pilotos pelean constantemente por estar en los primeros planos, sin embargo, las rivalidades llegan a intensificarse como el caso de Max Verstappen y Lewis Hamilton durante el GP de Gran Bretaña.

Es por esto, que el piloto neerlandés, habló sobre la relación que tiene con el actual piloto de Mercedes, mencionando que no se deja intimidar por nada y además, dejando ver que no busca juntarse con famosos ni poner demasiada atención en sus redes sociales, un claro mensaje a Hamilton que estuvo con Tom Cruise ese fin de semana y se ha presentado en múltiples ocasiónes con figuras internacionales.

"Hay respeto mutuo. Es sólo que vivimos vidas diferentes, por lo que eso limita cuánto podríamos encontrarnos fuera de la pista de todos modos. No saldría con celebridades solo por mi perfil. No paso demasiado tiempo revisando mis cuentas de Twitter o Instagram para ver cuántos seguidores tengo, ni me preocupo por cuántos 'me gusta' obtienen mis publicaciones. No me interesa eso", declaró Verstappen.

Además, el actual líder del campeonato y piloto compañero de Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull, mencionó que no le afectan los juegos mentales y su concentración se basa en lo que puede hacer dentro de la pista.

"No presto atención a los juegos mentales. Estas cosas no me molestan. Solo me concentro en la pista de la mejor manera posible. Cualquier cosa más allá de eso no es relevante para mí", finalizó Max.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HORNER SOBRE HAMILTON: 'ME DECEPCIONA QUE MERCEDES HAYA PROTEGIDO Y CELEBRADO A SU PILOTO'