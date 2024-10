"No Encontramos el Problema": Checo Pérez tras su mala qualy en México

El fin de semana de Checo Pérez ha ido de más a menos. Y la culminación del la caída del tapatío en casa fue su pésima sesión de calificación en el Gran Premio de México, en el que largará desde la décima octava posición este domingo.

Sergio está por cerrar su peor año en Red Bull tras una campaña en la que nunca estuvo en sintonía con el RB20, situación que quedó de manifiesto este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Es una pena . Me cuesta mucho frenar el auto y es el problema que hemos tenido las últimas tres carreras. Cada que intento atacar las curvas, no tengo agarre", comentó visiblemente frustrado tras no poder darle una alegría a la afición que abarrotó el circuito de Iztacalco.

Desde que arrancó la campaña, Pérez Mendoza hizo un llamado a Red Bull para revisar lo que iba mal con el monoplaza. Sin embargo, los resultados de Max Verstappen disfrazaron la crisis de la escudería austríaca. Pero la alarma ya está encendida y ahora toca solucionar los problemas, aunque parece ser muy tarde.

"Lo vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no podemos encontrar una solución inmediata", añadió el #11.

EL MAYOR DOLOR: DECEPCIONAR A SU GENTE

En el calendario de la F1 no hay carrera alguna como el GP de México. Checo Pérez lo sabe y es por eso que salió dolido tras no poder obtener un buen resultado en la calificación de la carrera de casa.

"Es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr", sentenció el tricolor, quien marcha octavo en el presente Campeonato de Pilotos, tras haber ganado el Subcampeonato el año pasado.

