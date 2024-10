Patricio O’Ward se estrena en el GP de México: “Emocionado que sea la primera de muchas”

Patricio O’Ward está listo para vivir una experiencia única en el Gran Premio de la Ciudad de México, donde correrá por primera vez frente a su gente en una categoría oficial en las Prácticas Libres 1 (FP1) de la Fórmula 1.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el piloto regiomontano expresó su entusiasmo por correra en el ahora Estadio GNP, antes Foro Sol, en donde asegura se siente una energía increíble: “Muy contento de estar aquí por esta oportunidad y como dijiste, es mi primera vez aquí frente a la raza, al país. Estoy emocionado de ver el Foro Sol lleno de las banderas mexicanas, del color y la energía. La energía de aquí es única.”, declaró.

Para O’Ward, esta será una ocasión especial no solo por su participación en la máxima categoría del automovilismo, sino también por la presencia de su familia, que ha sido un pilar fundamental en su carrera. “Una experiencia única, una experiencia que seguramente me gustaría vivir otra vez y otra vez. Estoy en plan de disfrutarlo al máximo, viene toda mi familia, viene hasta mi abuela, que ya le encantan las carreras y ve todo lo que hago”, comentó con una sonrisa.

El momento ha llegado tras años de trabajo y planificación, según explicó O’Ward, quien había estado buscando la oportunidad de participar en la FP1 de México, pero solo le había tocado en Abu Dabi. “Pues digo, ya era algo que se había planeado por años de hecho, pero no se daba por alguna razón u otra, pero ya, en el 2024 se nos hizo o se me hizo y pues me tocará hacer esa FP1 que tanto he buscado", apuntó.

Sobre el reto de conducir un monoplaza de Fórmula 1, el piloto de Arrow McLaren lo describió como “un misil” y se mostró emocionado por la posibilidad de llevar la máquina al límite. “No me quiero presionar mucho, pero tienes una máquina importante en tus manos o, bueno, en mis manos. Espero me den una que otra chancecita para realmente sacarle su límite y sentir eso”, finalizó.

