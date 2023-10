¿Red Bull será castigado por su dominio en la Fórmula 1?

La temporada 2023 de la Fórmula 1 solo ha tenido un dueño: Red Bull. El equipo austríaco ha aplastado a todos sus rivales y se impuesto ya en el Mundial de Pilotos y en el de Constructores de forma anticipada, es por ello que muchos detractores han sugerido un castigo para la escudería, pero ¿es esto posible?

De acuerdo con empresa de medición e inteligencia de redes sociales Buzz Radar la interacción y participación de la fisión en redes sociales ha disminuido para esta temporada de la F1, esto sería en gran medida por el dominio de Red Bull, con sus 16 victorias en 17 carreras, restándole emoción a cada fecha.

Sin embargo, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, aseguró que de ninguna manera intentarán frenar a un equipo que ha hecho las cosas también como la firma austriaca, pese a la petición de rivales y de aficionados en redes.

"(Los reclamos) han sucedido muchas veces, basta con mirar (las épocas de) Lewis Hamilton y Michael Schumacher. ¿Cómo parar? Es un poco duro, y no está bien ir y castigar el éxito. Estoy abierto a sugerencias si se cree que hay una manera de ser justo y democrático, y no solo castigar a Max Verstappen y a su conjunto, o a cualquier otro, somos todo oídos. Estoy atascado, no hay forma de que la FIA frene el éxito", dijo a Motosport de cara al Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana.

De las 16 victorias de Red Bull en la temporada 14 han sido tiene Verstappen y las otras dos del mexicano Sergio Pérez. El récord de más triunfos en un año es de 15, impuesto por Max, por lo que romperlo no sería descabellado con cinco carreras por delante en este 2023.

