Red Bull tomó una decisión respecto a Checo Pérez y Carlos Sainz de cara a 2025

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 se sigue moviendo y dos pilotos que están bajo los reflectores son Carlos Sainz y Sergio 'Checo' Pérez. El español no renovó con Ferrari y su lugar lo tomará Lewis Hamilton en 2025, mientras que el mexicano todavía no firma la renovación con Red Bull.

En ese escenario, el de Madrid fue señalado como una alternativa para los de Milton Keynes, así como para el proyecto que Audi tendrá con Sauber. Sin embargo, el piloto no había aceptado la oferta porque estaba esperando la oportunidad con los austriacos o bien en Mercedes.

Sin embargo, la puerta para Red Bull parece cerrada para Sainz ya que la escudería campeona mantiene como prioridad mantener a Checo Pérez para el siguiente año. De acuerdo con Motorsport, se ve más probable que el mexicano se mantenga como compañero de Max Verstappen.

El mismo medio señaló que en Mercedes ven con buenos ojos apostar por Andrea Kimi Antonelli y buscar que ascienda desde la Fórmula 2. Ello deja con pocas opciones a Sainz, que ya comenzó pláticas con Williams, según la fuente mencionada.

El español ha insistido que no se precipitará en tomar una decisión y que no se pondrá plazos para elegir. "Estoy a punto de cumplir 30 años este año y el próximo proyecto es un proyecto que realmente quiero que funcione y ver cómo va. Así que me voy a dar todo el tiempo que necesite", declaró previo al Gran Premio de Mónaco el piloto.

