¡Se enojó el campeón! Verstappen "estalló" contra Tsunoda en el GP de Emilia-Romagna

Max Verstappen logró su quinta victoria de la Temporada 2024 de Fórmula 1, pero estuvo lejos de ser un triunfo cómodo. El neerlandés padeció de falta de ritmo en las últimas vueltas y tuvo que defenderse como pudo de Lando Norris.

En general, el tricampeón del mundo y Red Bull no tuvieron un fin de semana sencillo, lo que genera frustración en el piloto. Y cuando las cosas no salen como le gustaría, Verstappen no busca quién se la hizo, sino quién se la pague.

Ahora fue Yuki Tsunoda quien tuvo que recibir el desprecio del campeón, a siete vueltas del final. El japonés, que finalizó en la novena posición, estaba rezagado y tardó un momento en quitarse del camino de Verstappen, que estalló por medio de la radio del equipo.

"¿Puede dejarme pasar, el estúpido?", se quejó el neerlandés. Este retraso provocó que Norris se pusiera a dos segundos en la pelea por el primer lugar, aunque al final al piloto de McLaren no le alcanzó para sumar su segunda victoria de la temporada.

