Un gesto que quedó en la historia del Gran Premio de la Ciudad de México

El Gran Premio de la Ciudad de México celebra 10 años consecutivos, una década marcada por grandes momentos, como las victorias de Max Verstappen y los podios de Checo Pérez.

Pero sin duda, hubo uno fuera de la pista que conmovió a miles de aficionados: el puño en alto de 2017.

Con motivo de este aniversario, Memo Rojas, histórico piloto mexicano y embajador del evento, compartió con RÉCORD algunos de los recuerdos más especiales que guarda de la carrera que ha puesto a México en el mapa del automovilismo mundial.

¿Cuál es el momento más especial?

“Hay muchos momentos, especiales, el podio de Checo, probablemente está en el top de los momentos. Pero fíjate que recuerdo mucho, en el 2017”, señaló Rojas.

Ese año, el 19 de septiembre, la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto de 7.1 que dejó varios edificios derrumbados y 230 personas fallecidas. Aun así, el Gran Premio se llevó a cabo un mes después, el 29 de octubre, en una carrera que quedó marcada por un gesto solidario en las gradas: en la vuelta 19, todos levantaron el puño y guardaron silencio en honor a las pérdidas.

Memo Rojas recuerda momento

Así lo recordó Memo: “Fíjate que recuerdo mucho, en el 2017, cuando tuvimos el terremoto en la Ciudad de México, para honrar a todos los afectados o que perdieron familiares o diferentes situaciones en el terremoto, en la Vuelta 19, todos levantamos el puño en el aire durante toda esa vuelta".

"Y fue un momento, muy bonito, que mostró la unidad y la solidaridad de los mexicanos en el máximo evento deportivo”., resaltó el expiloto mexicano.

Esa imagen quedó inmortalizada en millones de personas y envió un mensaje claro: la solidaridad une al pueblo mexicano en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.