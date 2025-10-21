Cruz Azul saldrá ante Necaxa sin Jorge Sánchez como titular

Nicolás Larcamón realizará modificaciones en la alineación de Cruz Azul para el duelo ante Necaxa, correspondiente a la jornada doble del torneo. La Máquina visitará a los Hidrocálidos, exequipo del estratega argentino, con el objetivo de mantener su buen paso, pero también con la mira puesta en el encuentro del fin de semana ante Monterrey.

Uno de los movimientos más destacados será el de Jorge Sánchez, quien será mandado a la banca. Larcamón busca darle descanso al lateral mexicano para tenerlo en óptimas condiciones ante Rayados, rival directo en la parte alta de la tabla. El técnico celeste quiere reservar a sus piezas clave para ese enfrentamiento en el Estadio Olímpico Universitario.

Jorge Sánchez en partido contra Santos en el Apertura 2025 | MEXSPORT

Otra de las razones detrás de los ajustes es cumplir con los minutos de la regla de menores. Hasta el momento, Cruz Azul suma 842 minutos y Larcamón aprovechará el duelo ante Necaxa para incrementar esa cifra, dándole protagonismo a los jóvenes formados en la cantera.

La principal sorpresa en la alineación será la inclusión de Amaury Morales como titular. El canterano celeste tendrá su primera oportunidad de inicio en Liga MX.

Amaury Morales en concentración con Cruz Azul | MEXSPORT

El conjunto cementero llega al compromiso en la segunda posición de la clasificación con 28 puntos. Una victoria ante Necaxa no solo consolidaría su gran momento en el torneo, sino que también le aseguraría su lugar en la fase final a falta de tres jornadas por disputarse.

Un duelo con sabor especial para Larcamón

El encuentro también tendrá un toque emotivo para el técnico celeste, quien dirigió a los Rayos en el pasado. Ahora regresa a Aguascalientes en un contexto muy distinto, al mando de un Cruz Azul protagonista.

Jorge Sánchez en el Clásico Joven contra América | MEXSPORT

Kevin Mier y Willer Ditta volverán a la formación inicial. Ambos son piezas fundamentales en el esquema defensivo del equipo, y su regreso refuerza el objetivo de mantener el orden y la solidez que ha caracterizado a los celestes durante el torneo.

Partido por televisión abierta

El duelo ante Necaxa será el único de la jornada transmitido por televisión abierta, lo que aumentará la expectativa entre la afición celeste.