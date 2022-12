América: Fernando Tano Ortiz aún no escoge al portero titular ni al capitán

El arco del América continúa sin definir quién será su guardián para Clausura 2023, pues el técnico, Fernando Ortiz aclaró que Óscar Jiménez y Ángel Malagón siguen en la lucha por la titularidad.

“Ellos dos están compitiendo por un puesto, nosotros vamos a tener un partido amistoso el 30 y ahí seguramente tomaremos la decisión”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Respecto a la posibilidad de que pueda llegar otro guardameta, Ortiz aseguró que mientras no cierre el mercado de fichajes cualquier cosa puede ocurrir.

“Hasta que no cierre el libro de pases, puede pasar cualquier cosa, lo importante es que la directiva sea lo que yo pienso, es una institución grande y a veces las negociaciones necesitan un poco de tiempo, pero lo vuelvo a manfestar, estoy conforme con el plantel que tengo”, comentó.

Tras la salida de Guillermo Ochoa, en el América existe la incertidumbre de quién será su nuevo portero titular, pues aunque todo apuntaba a que Jiménez sería el titular, pero Malagón ha levantado la mano para pelear por el puesto.

Incluso, el exarquero del Necaxa tuvo sus primeros minutos como americanista y dejó buenas sensaciones, por lo que la pugna por la portería será intensa a unos cuantos días del debut de las Águilas en el torneo.

Tano Ortiz tampoco ha definido al capitán del América tras salida de Ochoa

Con la salida de Guillermo Ochoa, el gafete de capitán se ha quedado sin dueño, por lo que el estratega argentino dijo que en próximos días elegirán a su nuevo líder.

“Es un tema que teneos ahí con lo jugadores y lo vamos a resolver una semana antes del inicio del campeonato, hay varios capitanes, está Henry, está Óscar, lo veremos en la semana y el que porte la cinta de capitán lo va a hacer de la mejor manera”, sentenció.

Tano Ortiz se va contento pese a no llegar a la Final de la Copa por México

Pese no haber conseguido el objetivo de llegar a la Final de la Copa por México, Fernando Ortiz, técnico del América señaló que se va contento por no haber tenido jugadores lesionados y aseguró que realizará los ajustes necesarios en su once para conseguir la victoria en su debut en el Clausura 2023.

“Me voy contento porque no hubo jugadores lesionados, recordemos que estamos de pretemporada y eso es fundamental. Sacaré mis conclusiones, veré lo que pueda llegar a trabajar esta última serena y presentaréis que yo considero mejor para la primera fecha contra Querétaro”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

“A nadie le gusta perder y menos dos partidos seguidos, tendré que ajustar en el momento que yo crea los once de inicio para conseguir una victoria en la primera fecha”, agregó.

