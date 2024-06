‘No Memo No Party’ ¿Guillermo Ochoa manda mensaje a la Selección Mexicana?

Guillermo Ochoa, quien está en búsqueda de participar en su sexto Mundial, no fue convocado por Jaime Lozano para esta Copa América con México, esto debido a que se está buscando un cambio generacional y mientras el Tri está al borde de un fracaso más, Memo sube un polémico mensaje a sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Guillermo Ochoa compartió una foto en la que se le puede ver con un jersey con su nombre y el mítico número 13 que lleva usando gran parte de su carrera y debajo la leyenda "No Memo No Party", lo que causó intriga en los aficionados mexicanos, pues muchos especulan que es un mensaje al Tri por no ser convocado.

El mensaje ‘No Memo No Party’ es una frase que el guardameta mexicano lleva usando desde hace muchos años en redes sociales y no necesariamente está relacionado con temas de futbol, pues en esta ocasión Guillermo Ochoa hace referencia a las vacaciones que está disfrutando con su familia.

Guillermo Ochoa de vacaciones

Al no ser convocado por la Selección Mexicana para la Copa América, Guillermo Ochoa tiene la oportunidad de tomar unos días de vacaciones con su esposa e hijos, pues no es común que el guardameta mexicano tenga tiempo libre en verano, ya que lleva bastantes años defendiendo la portería del Tri.

A día de hoy Ochoa todavía no firma con ningún equipo, ya que luego de perder la categoría con el Salernitana en Italia, Memo se encuentra en la búsqueda de un club donde pueda mantenerse en buen nivel, ya que su objetivo sigue siendo llegar al Mundial de 2026.

