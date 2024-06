Cardozo no ve mejoría del Tri con Jimmy Lozano como DT: “Debe haber un cambio”

Luego de la derrota de México contra Venezuela, expertos analizaron la crisis que vive la Selección Mexicana y que se necesita para revertir la misma, es por eso que José Saturnino Cardozo, leyenda del futbol mexicano, señala que se necesita un cambio en la dirección técnica del Tri.

Durante el programa de TUDN, ‘La pelota al que sabe’, la leyenda del Toluca señaló que en el Tri no importan más los resultados que los procesos, además de que la Copa América no es para experimentar con una generación nueva de jugadores y sugirió remplazar a Jaime Lozano.

"En una selección no existe un proceso, es resultados, uno no puede pensar en un cambio generacional y a ver qué pasa, es un torneo muy importante para nosotros, para mí, con todo respeto, debe haber un cambio, no se ve una mejoría futbolísticamente hablando", declaró José Saturnino Cardozo.

Cardozo apoya a Santiago Giménez como titular del Tri

De igual fuerte el histórico de Paraguay señaló que ve a Santiago Giménez desesperado por convertir gol con México y romper su sequía, lo que lo tiene desconcentrado y bastante errático, pero a pesar de eso, lo mantendría como titular contra Ecuador en el partido por el pase a la siguiente ronda.

"Santi está siempre ahí, necesita el gol, pero necesita estar tranquilo, se le ve en la cara cuando entra, quiere hacer el gol antes de tener la pelota, va a tener un momento que la pelota llegará, tiene que estar justo", sentenció Cardozo en TUDN.

