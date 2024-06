Marcelo Balboa lanza dardo al Tri: 'Si estuviera en Eliminatoria, a lo mejor no clasifica'

El exfutbolista estadounidense, Marcelo Balboa, ha cuestionado el nivel actual de la Selección Mexicana, confesando que pasan por un mal momento, al punto de que podrían haber quedado fuera del Mundial si no tuvieran el boleto directo por ser anfitriones.

Balboa, ahora analista de televisión, no dudó en afirmar que, en términos de selecciones nacionales, Estados Unidos ha superado a México. Aseguró que el Tricolor no clasificaría al próximo Mundial si tuviera que hacerlo mediante una eliminatoria. "Tuvimos el fracaso más grande que cualquier equipo en Concacaf. No fuimos a Rusia 2018 y eso despertó a la gente de la Federación de Estados Unidos, porque en ese momento ya tuvimos que hacer un cambio de una generación nueva y en los siguientes tres años les dieron oportunidad a los jugadores jóvenes", señaló Balboa en entrevista para diario Olé.

El exjugador explicó que Estados Unidos creció a raíz de su fracaso al no clasificar al Mundial de Rusia 2018, lo que impulsó una renovación generacional. En contraste, considera que México atraviesa un mal momento sin haber enfrentado un fracaso similar. "Si México tuviera que estar en eliminatoria para el Mundial, me preocupa poquito porque a lo mejor no llegarían al Mundial, porque no es el equipo que nos tiene acostumbrado y que domina Concacaf", añadió.

En cuanto a las expectativas para la Copa América 2024, Balboa expresó su confianza en que Estados Unidos llegará más lejos que México, aunque reconoció que ambos equipos enfrentarán retos importantes. "No es una pregunta complicada, yo soy americano y diré Estados Unidos, pero si ves el momento por el que están pasando los dos equipos. Estados Unidos está pasando mejor momento. Ya ganó Nations League tres veces", comentó. Sin embargo, advirtió que no será fácil avanzar cuando se enfrenten a selecciones fuertes como Colombia o Brasil.

Balboa, quien fue parte de la generación que ganó la primera Copa Oro para Estados Unidos y ha sido testigo del crecimiento del futbol en su país, también destacó la evolución tanto de las selecciones estadounidenses como de la MLS, especialmente con la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

