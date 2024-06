Copa América 2024: Jugadores más valiosos, duelos más atractivos y por dónde ver

La mayor competencia del continente americano está por comenzar, hablamos de la Copa América en su edición 2024 que, a partir de mañana, en Estados Unidos, enfrentará a las mejores selecciones en un torneo que promete emociones al máximo.

A continuación, te presentamos la previa, con los jugadores más valorados, los duelos más atractivos y dónde podrás disfrutar los partidos.

Jugadores más valiosos de la Copa América 2024

1. Vinicius Junior

El jugador más costoso para esta edición es el brasileño, Vinicius Junior, con un valor que supera los 190 millones de dólares.

2. Federico Valverde

En la segunda posición aparece uno de sus compañeros en el Real Madrid, el charrúa, Federico Valverde, con un valor de 129 millones de dólares.

3. Lautaro Martínez

En tercer lugar, se encuentra el primer argentino de la lista, quien fue el máximo anotador y campeón de la Serie A con el Inter de Milán, el ‘Toro’, Lautaro Martínez, valuado en 118 MDD.

4. Rodrygo Goes

En cuarto lugar y con el mismo valor que Lautaro, aparece otro campeón de Europa con el Real Madrid, Rodrygo Goes.

5. Julián Álvarez

Para cerrar el top 5 tenemos al campeón del mundo con Argentina y ganador de la Premier League con el Manchester City, Julián Álvarez, con un valor de 96 millones de dólares.

El delantero mexicano del Feyenoord, Santiago Giménez, se coloca en la posición 33 del ranking de los más valiosos, con 43 millones de dólares.

Por otra parte, el campeón del mundo y actual jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, se encuentra en el lugar 45, con un valor de 32 MDD.

¿Cuáles son las ligas que más jugadores aportar a la Copa América 2024?

Premier League: 42 jugadores

MLS: 39 jugadores

Liga MX: 35 jugadores

Campeonato Brasileiro: 35 jugadores

LaLiga: 23 jugadores

Vamos por más momentos así pic.twitter.com/9V3CCS7hQZ — CONMEBOL Copa América (@CopaAmerica) June 20, 2024

¿Cuáles son los mejores partidos de la primera ronda?

Nuestras recomendaciones son:

Argentina vs Canadá, Partido Inaugural, 20/06/24

Ecuador vs Venezuela, 22/06/24

Uruguay vs Panamá, 23/06/24

Brasil vs Costa Rica, 24/06/24

¿Dónde la puedo ver en México y Estados Unidos?

Para el territorio mexicano, podrás disfrutar de toda la Jornada 1 por televisión abierta, por la señal de VIX y Azteca Deportes. En los Estados Unidos por FOX y VIX.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: COSTA RICA ENFRENTARÁ LA COPA AMÉRICA 2024 SIN SU MAYOR FIGURA: KEYLOR NAVAS