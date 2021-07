Copa América: Así reaccionaron las portadas argentinas al campeonato albiceleste

Argentina se impuso este sábado a Brasil por 1-0 en la Final de la Copa América y conquistó su primer título tras 28 años de sequía

Las portadas de sus diarios rompieron en júbilo así como toda la afición albiceleste este fin de semana.

Diario Olé, TyC, entro otros medios, no pudieron contener la emoción en sus líneas y compartieron so su singular toque su emoción por comunicar el éxito argentino.

