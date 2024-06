Ecuador, con la misión de trascender en Copa América

Las dudas fastidian a Ecuador de cara a la Copa América, un torneo en el que se ha acostumbrado a ubicaciones secundarias o tempranas despedidas en las últimas tres décadas.

Su técnico Félix Sánchez Bas aún no termina de seducir, aunque no demoró en conducirles a la zona de clasificación directa en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, tras iniciar con un descuento de tres puntos. Pese a que reúne a un talentoso elenco de futbolistas que brilla en Europa, el juego de equipo no termina de convencer.

Así llega Ecuador a la Copa América en Estados Unidos. La Tri mantiene una larga deuda pendiente en este torneo, especialmente desde inicios de este siglo, cuando a pesar de haber logrado cuatro clasificaciones al Mundial de futbol con actuaciones destacadas, los resultados en el certamen continental han sido decepcionantes. Su mejor actuación se remonta al cuarto lugar que alcanzó en la edición de 1993, en que fue anfitrión.

Ecuador quedó anclado en el Grupo B, junto a Jamaica, México y Venezuela. Debuta el 22 de junio contra la Vinotinto.

DE DOHA A QUITO

Sánchez Bas, el español que dirigió a Qatar en el Mundial de 2022 que organizó ese país, llegó en marzo del año pasado como la nueva apuesta de Ecuador, que marcha en quinta posición de las eliminatorias sudamericanas con ocho unidades, luego de tres triunfos, dos empates y una derrota.

Empezaron el proceso con un descuento de tres unidades debido a una sanción impuesta por la FIFA a causa de la alineación irregular del jugador Byron Castillo, en las eliminatorias pasadas.

Más allá del rendimiento, el combinado ecuatoriano se ha mostrado sin una propuesta clara de juego y sufriendo más de la cuenta. En su último partido como local ante Chile apenas arañó una victoria por la mínima diferencia 1-0 tras un claro dominio chileno durante largos pasajes del complemento. Al final del partido, el estadio en Quito retumbó con una solo grito: “fuera Sánchez Bas”.

POCO GOL

Uno de los temas pendientes para Sánchez Bas antes de la Copa América, es la sequía en la delantera del equipo tras el último Mundial. Enner Valencia, la principal carta de gol, no está en su mejor momento.

Valencia, de 34 años, no ha estado a plenitud física y tampoco ha podido marcar en las primeras seis fechas de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, el jugador del Internacional de Porto Alegre sigue siendo el gran referente junto a Moisés Caicedo, el mediocentro de Chelsea.

Kevin Rodríguez, del campeón belga Unión Saint Gilloise y Ángel Mena del León, son las otras opciones ofensivas.

PÁEZ, LA PROMESA

También habrá que seguir al volante Kendry Páez, la mayor promesa del fútbol ecuatoriano, que con apenas 17 años, vuelve a ser llamado a la selección absoluta. El actual jugador del Independiente del Valle hizo su debut con la Tri cuando tenía 16 años, sin amedrentarse ante el resto de jugadores de gran experiencia.

Ya fue vendido a Chelsea, aunque sólo podrá viajar a Europa cuando cumpla los 18 años.

