Lionel Scaloni opina sobre la actuación del Tricolor en Copa América: "Han tenido un buen nivel"

Este martes, la Selección Nacional de Argentina se enfrentará a Canadá para definir al primer finalista de la Copa América, encuentro en donde Lionel Scaloni, entrenador albiceleste, ha externado su opinión respecto al nivel del torneo, el nivel de la CONCACAF y lo que vio de la Selección de México en esta edición.

Scaloni, en conferencia de prensa previa, aseguró que el nivel de la selección mexicana mostró un buen nivel en la Fase de Grupos, además de aseverar que él no ve una gran diferencia entre el cono sur del continente y Norteamérica: "México ha estado a nada de pasar, a solo un gol y ha tenido un buen nivel. Me parece que en la CONCACAF hay Selecciones de nivel y no menos importantes que las de Sudamérica. A veces por matices te quedas fuera, pero creo que el nivel es bueno", comentó el entrenador argentino.

México quedó eliminado con un empate, una derrota y una victoria, el Tricolor se quedó a un gol de poder avanzar a los Cuartos de Final, donde enfrentaría a Argentina en Cuartos de Final en el Dallas Stadium, encuentro que no se realizó debido a que la Selección Mexicana no pudo vencer a Ecuador o empatar ante Venezuela.

#SelecciónMayor Conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico

Además, Lionel Scaloni aseguró que, a pesar de los matices de las eliminaciones, Estados Unidos, Costa Rica y México tuvieron un buen desempeño, asegurando que (para él) 'todo ha sido muy parejo' en la Copa América 2024: “Yo diría que al mismo nivel que Sudamérica, es bueno, no diría que inferior. El mismo Estados Unidos hizo una buena Copa más allá que por matices te puedes quedar fuera. A mí me parece que todo ha sido muy parejo", finalizó.

