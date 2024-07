Lionel Scaloni tras vencer a Canadá: 'Es dificilísimo llegar a otra Final'

El técnico Lionel Scaloni compareció ante los medios de comunicación después de lograr su clasificación a la Gran Final de la Copa América 2024. A dos meses de cumplir seis años en el cargo y con tres finales ganadas (cuatro contando la Finalísima), Scaloni se mostró sereno y tranquilo ante la posibilidad de lograr un título más.

“Ayer me preguntaba un colega si tendemos a normalizar el triunfo y yo no sé si fui claro en la respuesta. Es dificilísimo llegar a otra Final sobre todo que venimos de halagos y éxitos. Sin embargo, sabemos todo lo que cuesta llegar. La vara está muy alta y todos pensaban que iba a ser un camino de rosas pero hoy ha demostrado Canadá que juega bien. Es para estar satisfechos”, explicó.

Además, aprovechó para hacer un análisis sobre la Albiceleste desde el momento en el que asumió el cargo.

“Ahora somos mucho más equipo, en Brasil 2019 todavía estábamos consolidando una idea. Ahora, aunque por momentos no se vea, el equipo sabe a lo que juega. En aquel entonces estábamos en una búsqueda de identidad, pero hoy somos una versión mucho más real”.

Mucho se habló también sobre el adiós de Ángel Di María después de la próxima Final y también sobre las últimas batallas de Lionel Messi en el césped, pero el seleccionador fue tajante.

“Yo soy partidario de no retirar a ningún jugador de la Selección antes de tiempo. Leo sabe que por parte nuestra nosotros no seremos los que le cerremos la puerta, al contrario, si me voy a otro lado me lo llevo si él quiere, para mí sería de gran ayuda”, finalizó.

